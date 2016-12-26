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Ученые объяснили, почему меняется структура границ Солнечной системы
Технологии

Ученые объяснили, почему меняется структура границ Солнечной системы

Вчера 23:26
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Ученые объяснили, почему меняется структура границ Солнечной системы

Вашингтон, 26 декабря. Структуры границы Солнечной системы может меняться – к такому выводу пришли ученые после анализа данных, собранных космическими зондами «Вояджер-1» и «Вояджер-2».

Как сообщают ученые, так называемый «пузырь звездного ветра» (область, в которой испускаемые Солнцем частицы летят со сверхзвуковой скоростью) может изменяться.  Напомним, что граница «пузыря» считается границей Солнечной системы. В 2012 году корабль «Вояджер-1» пересек ее.

Данные, собранные «Вояджером-1» и «Вояджером-2» позволили сделать вывод, что «пузырь солнечного ветра» является динамической структурой, которая является с одной стороны барьером для высокоэнергетических частиц, а с другой стороны – может пропускать их внутрь.

 

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Антон Зарубин
#солнечная система
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