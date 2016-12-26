FAN-TV Лента новостей
Киевский суд отказал Януковичу в проведении допроса по видеосвязи
Украина

Киевский суд отказал Януковичу в проведении допроса по видеосвязи

Вчера 23:07
133

Киевский суд отказал Януковичу в проведении допроса по видеосвязи

Киев, 26 декабря. Ходатайство бывшего президента Украины Виктора Януковича о проведении его допроса по видеосвязи не было удовлетворено. Об этом сообщает его адвокат Виталий Сердюк.

Как сообщается, Печерский районный суд Киева отказался удовлетворять ходатайство Януковича. Адвокат экс-президента отметил, что суд отказал его подзащитному давать показания по видеосвязи.

По его словам, суд объяснил свой отказ тем, что наличие адвоката делает допрос обвиняемого «бессмысленным». Сердюк подчеркнул, что с его точки зрения такой подход грубо нарушает права его подзащитного.

Напомним, что на Украине бывшего президента обвиняют в государственной измене. 15 декабря суд разрешил генпрокуратуре задержать Януковича.

 

комментарии
Антон Зарубин
#янукович
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 26 декабря 2016 22.30: Дамаск страдает от нехватки воды, ИГ атаковало селение курдов в Ираке

Вчера 22:30
270

Новости США: Трампа сравнили с Иисусом, Израиль разгневан на США, Обама поздравил военных

Вчера 22:20
237

Скоро в Арктику: ледокол «Новороссийск» в Петербурге заступил на госслужбу. ФАН-ТВ

Вчера 22:01
188

Сирия сегодня: правда об оппозиции и ИГИЛ, группа «Хмеймим» поддержала семьи жертв крушения Ту-154

Вчера 20:57
398

Сирия новости 26 декабря 2016 19.30: в Алеппо обнаружены изуродованные тела сирийцев, «Хмеймим» скорбит о крушении Ту-154

Вчера 19:30
759
Показать еще
Прямая трансляция

Скоро в Арктику: ледокол «Новороссийск» в Петербурге заступил на госслужбу. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Полиция Мытищ задержала женщину, вытолкнувшую своего ребенка из окна 15-го этажа

0:31

Американские аналитики пророчат России успех в 2017 году

0:28

Киссинджер представил Трампу свой план восстановления отношений с Россией

0:16

Командир разбившегося Ту-154, возможно, пытался посадить самолет на воду

23:55

Сирия: в Латакии и Хомсе бои остановлены еще в двух населенных пунктах

23:43

МГБ ЛНР возбудило уголовное дело в отношении блогера-экстремиста

23:38

Сирия: 28 обстрелов со стороны боевиков за сутки, чаще всего обстреливают города в провинциях Дамаск и Алеппо

23:26

Ученые объяснили, почему меняется структура границ Солнечной системы

23:26

Киевский суд отказал Януковичу в проведении допроса по видеосвязи

23:07

Мосул и Ракку в Ираке американцы не планируют освобождать от ИГ в следующем году

23:01

Глава МИД Великобритании оставил запись в книге соболезнований в посольстве РФ

22:52

Уже более 30 тысяч человек подписали петицию о лишении Рынски гражданства РФ

22:45
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Полиция Мытищ задержала женщину, вытолкнувшую своего ребенка из окна 15-го этажа
Читать
Закрыть