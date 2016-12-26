Киевский суд отказал Януковичу в проведении допроса по видеосвязи

Киев, 26 декабря. Ходатайство бывшего президента Украины Виктора Януковича о проведении его допроса по видеосвязи не было удовлетворено. Об этом сообщает его адвокат Виталий Сердюк.

Как сообщается, Печерский районный суд Киева отказался удовлетворять ходатайство Януковича. Адвокат экс-президента отметил, что суд отказал его подзащитному давать показания по видеосвязи.

По его словам, суд объяснил свой отказ тем, что наличие адвоката делает допрос обвиняемого «бессмысленным». Сердюк подчеркнул, что с его точки зрения такой подход грубо нарушает права его подзащитного.

Напомним, что на Украине бывшего президента обвиняют в государственной измене. 15 декабря суд разрешил генпрокуратуре задержать Януковича.