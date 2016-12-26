Сирия: 28 обстрелов со стороны боевиков за сутки, чаще всего обстреливают города в провинциях Дамаск и Алеппо

Дамаск, 26 декабря. 28 обстрелов за сутки зафиксировано со стороны вооруженных формирований в провинциях Дамаск, Алеппо, Хама и Деръа, причем в провинции Алеппо террористы бьют по населенным пунктам из из реактивных систем залпового огня.

В провинции Дамаск группировки, которые пытаются причислять себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам»*****, из минометов и стрелкового оружия обстреляли населенные пункты Джаубар, Мазраад-Махмуд, Кабун, Бузайна, Дума и Хауш-Эль-Фара, больницу Ибн-Эль-Валид, лагерь Эль-Вафидин, ферму и участок автомагистрали в районе населенного пункта Хараста. Также а провинции Дамаск обстрелам террористов подверглись населенные пункты Хауш-Эль-Фаддалия, Кепта, Хауш-Эш-Шалак и Хауш-Насри.

Вооруженные формирования группировки «Ахрар-аш-Шам» обстреляли из стрелкового оружия кварталы Лерамон и Хайй-Эль-Антари в городе Алеппо. Группировки террористической организации «Джабхат Фатх аш-Шам»*** («Джабхат ан-Нусра»***) из реактивных систем залпового огня, минометов и стрелкового оружия обстреляли в провинции Алеппо населенный пункт Шурфа, кварталы Ашрафия, «1070», Дахия аль Асад, Джамаия Фатх и школу Хигма в городе Алеппо.

В провинции Деръа террористы обстреляли населенные пункты Хирбат-ЭльГазала и Шейх-Мискин; в провинции Хама — населенные пункты Ммахарда и Хама.

ВКС РФ ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили,подчеркивает российский центр по примирению враждующих сторон в САР.