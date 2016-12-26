Глава МИД Великобритании оставил запись в книге соболезнований в посольстве РФ

Лондон, 26 декабря. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон оставил запись в электронной книге соболезнований посольства России в Лондоне в связи с крушением Ту-154 над Черным морем.

«Было печально услышать о крушении российского самолёта Ту-154. Мои глубокие соболезнования семьям и друзьям погибших», — написал Джонсон.

Стоит отметить, что к настоящему моменту в книге оставлено более трех десятков записей, в том числе видных дипломатов, а также представителей мира науки и неравнодушных граждан.

Напомним, 25 декабря самолет Минобороны РФ, на борту которого находились военные, артисты, врачи и журналисты, потерпел крушение в 1,5 километрах от черноморского побережья Сочи. Жертвами авиакатастрофы стали 92 человека.