Уже более 30 тысяч человек подписали петицию о лишении Рынски гражданства РФ

Москва, 26 декабря. Петицию с призывом лишить журналистку Божену Рынску российского гражданства уже подписали более 30 тысяч человек. Такие данные приводит сайт Change.org, на котором размещена эта петиция.

Причиной создания петиции стала реакция Рынски на крушение самолета Ту-154 – в своем Facebook она написала, что рада гибели журналистов НТВ, находившихся на борту. Позже она скрыла этот пост в своей ленте.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков охарактеризовал высказывания Рынски как «уродливые проявления сумасшествия». По его словам, жесткая реакция общественности на них совершенно оправдана.