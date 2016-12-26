Мосул и Ракку в Ираке американцы не планируют освобождать от ИГ в следующем году

Вашингтон, 26 декабря. Мосул и Ракка в Ираке могут быть освобождены от ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) не раньше, чем через два года, если вся возглавляемая США антитеррористическая коалиция будет упорно и настойчиво воевать с террористами, признался генерал-лейтенант Стивен Таунсенд.

Не ранее конца 2018 года может удастся и полная зачистка остатков террористических групп, которые будут пытаться затеряться в Сирийской пустыне.

Такое заявление сделал командующий коалицией в Ираке и в Сирии сетевому изданию «Дейли бист».