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Кадыров рассказал, как защитить молодежь от пропаганды экстремизма в Сети
Россия

Кадыров рассказал, как защитить молодежь от пропаганды экстремизма в Сети

Сегодня 22:37
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Кадыров рассказал, как защитить молодежь от  пропаганды экстремизма в Сети

Грозный, 26 декабря. Молодежь необходимо защитить от негативного влияния пропагандистов экстремизма в интернете. С таким заявлением выступил глава Чечни Рамзан Кадыров.

В свое выступлении на 28-й отчетно-выборной конференции регионального отделения «Единой Россия», Кадыров рассказал, что призвал усилить работу с молодежью, чтобы защитить подрастающие умы от идеологов экстремизма в интернете.  Он напомнил, что к разгулу терроризма в Чечне в 90-х года привело именно безграмотная политики прежнего руководства региона. «Народ должен жить, развиваться и работать, растить достойное здоровое поколение образованной молодежи», – подчеркнул глава Чечени.

Также Кадыров напомнил о необходимости повышения уровня жизни населения. По его словам, необходимо постоянно повышать профессиональный уровень и заинтересовывать молодое поколение в получении новых знаний.

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Антон Зарубин
#кадыров #интернет
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