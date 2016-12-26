Кадыров рассказал, как защитить молодежь от  пропаганды экстремизма в Сети

Грозный, 26 декабря. Молодежь необходимо защитить от негативного влияния пропагандистов экстремизма в интернете. С таким заявлением выступил глава Чечни Рамзан Кадыров.

В свое выступлении на 28-й отчетно-выборной конференции регионального отделения «Единой Россия», Кадыров рассказал, что призвал усилить работу с молодежью, чтобы защитить подрастающие умы от идеологов экстремизма в интернете. Он напомнил, что к разгулу терроризма в Чечне в 90-х года привело именно безграмотная политики прежнего руководства региона. «Народ должен жить, развиваться и работать, растить достойное здоровое поколение образованной молодежи», – подчеркнул глава Чечени.

Также Кадыров напомнил о необходимости повышения уровня жизни населения. По его словам, необходимо постоянно повышать профессиональный уровень и заинтересовывать молодое поколение в получении новых знаний.