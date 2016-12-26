Ученые создали искусственные стволовые клетки сердца

Москва, 26 декабря. Международная группа ученых создала синтетические стволовые клетки, которые могут восстанавливать сердечные мышцы. Об этом сообщает интернет-издание Газета.ру.

По данным издания, синтетические стволовые клетки были созданы американскими и китайскими учеными в Университет штата Северная Каролина. Ученые изготовили наночастицы из биоразлагаемого полимера гликозилированной молочной кислоты, а затем добавили к ним белки, выделенные из культивированных стволовых клеток сердца человека, после чего частицы были покрыты клеточной мембраной.

В конечном итоге, ученые получили синтетические стволовые клетки, которые обладают всеми плюсами обычных стволовых клеток, однако при этом лишены их минусов.

К настоящему моменту исследователи провели ряд экспериментов на грызунах, результаты которых подтвердили, что синтетические клетки способствуют росту клеток тканей сердца и уже могут применяться для восстановления после инфарктов.