Дворкович рассказал, как власти поддержат российский автопром в 2017 году

Москва, 26 декабря. Благодаря новой программе поддержки автопрома на 2017 год, производство автомобилей в России стабилизируется или даже начнет расти. С таким заявлением выступил вице-премьер Аркадий Дворкович.

По его словам, новый план на 2017 год, подготовленный правительством, поможет стабилизировать производство или даже добиться его роста. Власти намерены сохранить меры, действовавшие в этом году – программу утилизации, лизинг и субсидии на покупку автомобиля в кредит.

Среди программ, которые правительство намерено поддержать в 2017 году – «первый автомобиль для семьи», а также машины для многодетных семей и социальных работников. Дворкович отметил, что средства на эти программы в бюджете уже частично найдены.