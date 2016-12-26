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Названы имена двух опознанных жертв катастрофы Ту-154
Общество

Названы имена двух опознанных жертв катастрофы Ту-154

Сегодня 22:23
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Названы имена двух опознанных жертв катастрофы Ту-154

Москва, 26 декабря. Тело летчика Романа Волкова, управлявшего самолетом Ту-154, который потерпел крушение над Черным морем 25 декабря, было опознано в Сочинском морге. Кроме того, была установлена личность еще одной жертвы трагедии — помощницы главы департамента культуры Минобороны Антона Губанкова 32-летней Оксаны Бадрутдиновой.

В ближайшее время тело командира экипажа намерены отправить в Москву на судебно-медицинскую и генетическую экспертизу, сообщает «Комсомольская правда в Петербурге».

Напомним, катастрофа Ту-154 произошла утром 25 декабря. На борту воздушного судна находились 92 человека.

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Катерина Михайлиди
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