Следователи из РФ по делу об убийстве Карлова посетили прокуратуру в Анкаре

Анкара, 26 декабря. Российские представители, расследующие убийство посла РФ в Турции Андрея Карлова, провели встречу с заместителем генпрокурора Анкары Неджипом Джемом Ишчименом. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Как стало известно, делегация из России провела часовую встречу с заместителем генерального прокурора турецкой столицы, который возглавляет отдел по борьбе с преступлениями против конституционного строя.

Напомним, что российский посол был убит во время своего выступления на фотовыставке в Анкаре. Его застрелил полицейский, которого, в свою очередь, ликвидировали местные правоохранительные органы. Россия рассматривает произошедшее как акт международного терроризма.