Новости США: Трампа сравнили с Иисусом, Израиль разгневан на США, Обама поздравил военных

Новости США, 26 декабря. Обама произнес свое финальное рождественское обращение к войскам США. Пользователей сети разозлило сравнение Трампа с Иисусом и новым королем. Израиль назвал постыдной резолюцию ООН против еврейских поселений.

Обама поблагодарил войска США за службу

Президент Соединенных штатов Америки Барак Обама произнес обращенную к военнослужащим США рождественскую речь, в которой назвал службу значимой частью своей жизни. В воскресенье президент лично позвонил 10 американским военнослужащим, поздравив их с Рождеством. Речь идет о военных, проходящих службу за пределами Соединенных Штатов и отмечающих праздник вдали от своих семей и родственников.

Президент вместе со своей супругой Мишель Обамой выступил на рождественском мероприятии в бухте Канеохе на острове Оаху, Гималаи. Это последнее выступление четы в качестве лидеров страны.

Барак Обама заявил, что несмотря на то, что срок его президентства истекает, его благодарность войскам США бессрочна. Он отметил, что в этом году солдаты прошли через тяжелые испытания, побывали в горячих точках в Ираке и Афганистане, храбро сражались против террористов группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

«Вы должны знать, что американцы понимают, кто ежедневно рискует собой ради защиты их свободы и жизни», — подчеркнул президент.

Трамп — новый король

Пользователи социальных сетей увидели в рождественском поздравлении Национального комитета республиканской партии неуместное сравнение избранного президента Дональда Трампа с Иисусом. Об этом сообщает издание Time. В заявлении председатель комитета Райнс Прибус рассуждает о том, что две тысячи лет назад человечество получило шанс на спасение, поскольку «вместе со спасителем родилась новая надежда».

«Подобно тому, как три мудреца принесли в ночь рождения Христа благую весть, это Рождество несет праздник с хорошими новостями для нового короля», — говорится в послании.

Упоминание «нового короля» возмутило американцев. Пользователи сети обрушились с критикой на Прибуса и республиканскую партию.

«Комитет сравнил «нового короля» Трампа с Иисусом, но что-то мне не кажется, что Иисус был социопатом, мошенником и патологическим лжецом», - отмечает пользователь Питер Гринсун.

«Да, вы прочли это заявление верно: Трампа в буквальном смысле назвали «королем» и сравнили с Иисусом Христом», — отреагировал юзер Мэтт МакДэрмот.

Позже спикер Национального комитета Шон Спайсер написал в своем Twitter, что никаких отсылок к Трампу в поздравлении нет.

«Король — это Иисус. Он был рожден в этот день ради нашего спасения. Печально, что вы политизируете святой праздник», - отметил он.

Израиль негодует против резолюции ООН

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху резко отреагировал на резолюцию ООН, требующую прекратить строительство еврейских поселений на палестинских территориях.

«Израиль отвергает эту постыдную антиизраильскую резолюцию ООН и не будет соблюдать ее требования», — говорится в заявлении офиса Нетаньяху.

Совет Безопасности ООН потребовал от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях. Принятая в пятницу вечером резолюция ООН содержит призыв «немедленно и полностью прекратить всю поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим». Нетаньяху заявил, что намерен работать вместе с избранным президентом США Дональдом Трампом — с тем, чтобы отменить действие резолюции ООН.

Ранее американские власти всегда накладывали вето на подобные резолюции. Представитель палестинского лидера Махмуда Аббаса заявил, что резолюция — «большой удар по израильской политике». Еврейские поселения — один из основных поводов для постоянного конфликта между Израилем и палестинцами. Поселения считаются незаконными в соответствии с нормами международного права, хотя Израиль оспаривает это.