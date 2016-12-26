FAN-TV Лента новостей
Новости США: Трампа сравнили с Иисусом, Израиль разгневан на США, Обама поздравил военных
Весь мир

Новости США: Трампа сравнили с Иисусом, Израиль разгневан на США, Обама поздравил военных

Вчера 22:20
262

Новости США: Трампа сравнили с Иисусом, Израиль разгневан на США, Обама поздравил военных

Новости США, 26 декабря. Обама произнес свое финальное рождественское обращение к войскам США. Пользователей сети разозлило сравнение Трампа с Иисусом и новым королем. Израиль назвал постыдной резолюцию ООН против еврейских поселений.

Обама поблагодарил войска США за службу

Обама произнес свое финальное рождественское обращение к войскам США

Президент Соединенных штатов Америки Барак Обама произнес обращенную к военнослужащим США рождественскую речь, в которой назвал службу значимой частью своей жизни. В воскресенье президент лично позвонил 10 американским военнослужащим, поздравив их с Рождеством. Речь идет о военных, проходящих службу за пределами Соединенных Штатов и отмечающих праздник вдали от своих семей и родственников.

Президент вместе со своей супругой Мишель Обамой выступил на рождественском мероприятии в бухте Канеохе на острове Оаху, Гималаи. Это последнее выступление четы в качестве лидеров страны.

Барак Обама заявил, что несмотря на то, что срок его президентства истекает, его благодарность войскам США бессрочна. Он отметил, что в этом году солдаты прошли через тяжелые испытания, побывали в горячих точках в Ираке и Афганистане, храбро сражались против террористов группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

«Вы должны знать, что американцы понимают, кто ежедневно рискует собой ради защиты их свободы и жизни», — подчеркнул президент.

Трамп — новый король

Пользователи сетей увидели в рождественском поздравлении Национального комитета сравнение Трампа с Иисусом

Пользователи социальных сетей увидели в рождественском поздравлении Национального комитета республиканской партии неуместное сравнение избранного президента Дональда Трампа с Иисусом. Об этом сообщает издание Time. В заявлении председатель комитета Райнс Прибус рассуждает о том, что две тысячи лет назад человечество получило шанс на спасение, поскольку «вместе со спасителем родилась новая надежда».

«Подобно тому, как три мудреца принесли в ночь рождения Христа благую весть, это Рождество несет праздник с хорошими новостями для нового короля», — говорится в послании.

Упоминание «нового короля» возмутило американцев. Пользователи сети обрушились с критикой на Прибуса и республиканскую партию.

«Комитет сравнил «нового короля» Трампа с Иисусом, но что-то мне не кажется, что Иисус был социопатом, мошенником и патологическим лжецом», - отмечает пользователь Питер Гринсун.

«Да, вы прочли это заявление верно: Трампа в буквальном смысле назвали «королем» и сравнили с Иисусом Христом», — отреагировал юзер Мэтт МакДэрмот.

Позже спикер Национального комитета Шон Спайсер написал в своем Twitter, что никаких отсылок к Трампу в поздравлении нет.

 «Король — это Иисус. Он был рожден в этот день ради нашего спасения. Печально, что вы политизируете святой праздник», - отметил он.

Израиль негодует против резолюции ООН

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху резко отреагировал на резолюцию ООН, требующую прекратить строительство еврейских поселений на палестинских территориях.

«Израиль отвергает эту постыдную антиизраильскую резолюцию ООН и не будет соблюдать ее требования», — говорится в заявлении офиса Нетаньяху.

Совет Безопасности ООН потребовал от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях. Принятая в пятницу вечером резолюция ООН содержит призыв «немедленно и полностью прекратить всю поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим». Нетаньяху заявил, что намерен работать вместе с избранным президентом США Дональдом Трампом — с тем, чтобы отменить действие резолюции ООН.

Ранее американские власти всегда накладывали вето на подобные резолюции. Представитель палестинского лидера Махмуда Аббаса заявил, что резолюция  — «большой удар по израильской политике». Еврейские поселения — один из основных поводов для постоянного конфликта между Израилем и палестинцами. Поселения считаются незаконными в соответствии с нормами международного права, хотя Израиль оспаривает это.

«Что касается ООН, то после 20 января все будет по-другому», — в свою очередь отметил Трамп на своей странице в Twitter.

 

комментарии
Алексей Громов
#барак обама #дональд трамп #сша
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 26 декабря 2016 22.30: Дамаск страдает от нехватки воды, ИГ атаковало селение курдов в Ираке

Вчера 22:30
308

Новости США: Трампа сравнили с Иисусом, Израиль разгневан на США, Обама поздравил военных

Вчера 22:20
260

Скоро в Арктику: ледокол «Новороссийск» в Петербурге заступил на госслужбу. ФАН-ТВ

Вчера 22:01
208

Сирия сегодня: правда об оппозиции и ИГИЛ, группа «Хмеймим» поддержала семьи жертв крушения Ту-154

Вчера 20:57
426

Сирия новости 26 декабря 2016 19.30: в Алеппо обнаружены изуродованные тела сирийцев, «Хмеймим» скорбит о крушении Ту-154

Вчера 19:30
800
Показать еще
Прямая трансляция

Скоро в Арктику: ледокол «Новороссийск» в Петербурге заступил на госслужбу. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Российские ученые отправили в космос напечатанный наноспутник

1:24

Стали известны подробности визита Маккейна в Эстонию

1:16

Власти Саудовской Аравии задержали 11 человек по подозрению в терроризме

1:07

Настоящая любовь: пес два дня охранял на рельсах раненую подругу в Закарпатье

0:54

Король Саудовской Аравии пожертвует пять миллионов долларов жителям Сирии

0:51

Крушение Ту-154: в Тбилиси разделили скорбь россиян

0:51

Полиция Мытищ задержала женщину, вытолкнувшую своего ребенка из окна 15-го этажа

0:31

Американские аналитики пророчат России успех в 2017 году

0:28

Киссинджер представил Трампу свой план восстановления отношений с Россией

0:16

Командир разбившегося Ту-154, возможно, пытался посадить самолет на воду

23:55

Сирия: в Латакии и Хомсе бои остановлены еще в двух населенных пунктах

23:43

МГБ ЛНР возбудило уголовное дело в отношении блогера-экстремиста

23:38
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Российские ученые отправили в космос напечатанный наноспутник
Читать
Закрыть