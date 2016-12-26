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«Реал» и «Челси» обменяются игроками, несмотря на решение руководства
Спорт

«Реал» и «Челси» обменяются игроками, несмотря на решение руководства

Сегодня 22:14
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«Реал» и «Челси» обменяются игроками, несмотря на решение руководства

Москва, 26 декабря. Лондонский «Челси» обменяет своего голкипера, игрока сборной Бельгии Тибо Куртуа на полузащитника мадридского «Реала» Хамеса Родригеса. При этом изначально «аристократы» не собирались продавать 24-летнего бельгийца, однако руководство клуба позже приняло решение о готовности включить вратаря в сделку по приобретению Родригеса.

По данным спортивных источников, руководство мадридского клуба получило от Куртуа согласие на переезд в Испанию, теперь клубу необходимо договориться с «Челси», сообщает «Свободная пресса».

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий может продолжить карьеру в английском «Челси» в составе научно-аналитической группы.

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Алексей Громов
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