Большую часть обшивки фюзеляжа Ту-154 подняли на берег

Сочи, 26 декабря. Большая часть обшивки фюзеляжа самолета Ту-154, разбившегося возле Сочи, была доставлена на берег. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Как сообщает оборонное ведомство, по итогам поисковой операции на берег была доставлена часть боковой обшивки фюзеляжа с иллюминаторами. Все обнаруженные фрагменты будут переданы следственным органам.

Кроме того, стало известно, что водолазы смогли обнаружить хвостовую часть машины с фрагментами двигателя. Эти обломки сейчас продолжают обследоваться водолазами.

Напомним, что самолет Минобороны России потерпел вскоре после вылета из Сочи и упал в акваторию Черного моря. На борту находились более 90 человек.