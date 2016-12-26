Стала известна причина крушения авиалайнера с футболистами в Колумбии

Москва, 26 декабря. Причиной крушения самолета в Колумбии, перевозившего бразильскую футбольную команду, стало недостаточное количество топлива. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press со ссылкой на управление гражданской авиации Колумбии.

По данным издания, выводы следствия основаны на расшифровке данных бортовых самописцев, а также на других уликах.

Напомним, 28 ноября самолет боливийской компании Lamia потерпел крушение в Колумбии. На борту воздушного судна находились 72 пассажира и девять членов экипажа. В катастрофе погибли 71 человек, в том числе летевшие на матч Южноамериканского кубка футболисты клуба «Шапекоэнсе».