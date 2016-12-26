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Нетаньяху рассказал об «энергичном ответе» Израиля на резолюцию Совбеза ООН
Политика

Нетаньяху рассказал об «энергичном ответе» Израиля на резолюцию Совбеза ООН

Сегодня 22:03
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Нетаньяху рассказал об «энергичном ответе» Израиля на резолюцию Совбеза ООН

Тель-Авив, 26 декабря. «Энергичный ответ» на резолюцию Совета безопасности ООН, посвященную запрету на строительство поселений на палестинских территориях, позволит укрепить позиции израильской стороны на мировой арене. Об этом в понедельник заявил председатель правительства Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Израиль — гордая страна, которая не подставляет вторую щеку, и это ответственный, вымеренный и энергичный ответ, дающий понять всем народам мира, что сделанное в ООН для нас неприемлемо», — подчеркнул премьер-министр.

Напомним, ранее стало известно о том, что Тель-Авив планирует пересмотреть свои отношения с Организацией Объединенных Наций.

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