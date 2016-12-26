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Скоро в Арктику: ледокол «Новороссийск» в Петербурге заступил на госслужбу. ФАН-ТВ
ФАН-ТВ

Скоро в Арктику: ледокол «Новороссийск» в Петербурге заступил на госслужбу. ФАН-ТВ

Сегодня 22:01
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В Петербурге на набережной Лейтенанта Шмидта состоялась торжественная церемония передачи Росморпорту дизель-электрического ледокола проекта 21900М «Новороссийск», созданного Выборгским судостроительным заводом. Это судно является одним из трех линейных ледоколов, построенных в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России на 2010-2020 годы». «Новороссийск» способен пробиваться через льды толщиной до 1,5 метров. Помимо хороших маневренных и  скоростных характеристик, он имеет множество дополнительных возможностей: ледокол оборудован вертолетной площадкой и имеет запас топлива, достаточный для автономной работы в течение 40 суток. В дальнейшем судно будет работать в Балтийском море и на арктических маршрутах. ФАН-ТВ наблюдало за тем, как судно заступает на государственную службу.

Слово на мероприятии взял генеральный директор Выборгского судостроительного завода Александр Соловьев: «Я желаю ледоколу и экипажу семь футов под килем! Я благодарю всех, кто принимал участие в строительстве серии ледоколов, крайним из которых является «Новороссийск». В октябре 2012 года мы начали строительство этой серии и четыре года спустя мы заканчиваем ее. Три ледокола построены на Выборгском судостроительном заводе «под ключ». Завод еще раз доказал, что он является современным и боеспособным предприятием, которое способно строить «под ключ» сложнейшие суда для освоения российской Арктики. Поэтому всем спасибо! Всем дальнейших удач, особенно экипажу ледокола «Новороссийск».

Скоро в Арктику: ледокол «Новороссийск» в Петербурге заступил на госслужбу. ФАН-ТВ

Александру Соловьеву вручили в подарок коллаж по мотивам картины Репина «Бурлаки на Волге», но вместо бурлаков там представлены главные действующие лица сегоняшней торжественной церемонии, а тянут они за собой, как несложно догадаться, ледокол.

Генеральный директор ФГУП «Росморпорт» Андрей Тарасенко подвел итоги, достигнутые к этому моменту, а заодно рассказал, какая судьба ждет новое судно: «Корабль принят, с нуля часов вступает во владения ФГУП «Росморпорта», до нуля часов корабль покинут заводчане, и начнется вахта ФГУП «Росморпорт». «Новороссийск» у нас будет обслуживать Финский залив, и в условиях, когда здесь, в Петербурге наступает ледовое окончание, он будет уходить в Арктику и там будет обеспечивать арктические переходы».

Скоро в Арктику: ледокол «Новороссийск» в Петербурге заступил на госслужбу. ФАН-ТВ

Капитан ледокола «Новороссийск» Ярослав Вержбицкий привел несколько характеристик судна, которые имеют прямое отношение к времяпрепровождению команды: «Отстройка рассчитана на 57 человек, нас 26. Если говорить о досуге, то, в принципе, люди здесь работают, и точно так же, как и на предыдущих ледоколах, здесь есть и спортзал, и сауна с бассейном, и в каждой каюте есть возможность установить телевизор».

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Евгения Швецова; Андрей Ивашин
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