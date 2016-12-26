Назарбаев рассказал, как ЕАЭС упрощает таможенные процедуры

Санкт-Петербург, 26 декабря. Лидеры государств — участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали Таможенный кодекс ЕАЭС, который позволит упростить таможенные процедуры.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, отметил, что в одиночку странам ЕАЭС было бы сложнее преодолевать проблемы, и предложил создать экспертный совет Союза для проработки предложений по дальнейшей интеграции.

По словам председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тиграна Саркисяна, президенты четырех государств подписали Таможенный кодекс, благодаря которому таможенные процедуры станут проще, а сроки растаможивания товаров на внешней границе ЕАЭС сократятся, передает газета «Известия».