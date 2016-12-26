Талант человека можно предсказать по цвету глаз

Вашингтон, 26 декабря. Ученые научились определять, какими талантами будут обладать люди в зависимости от цвета их глаз. По данным американских исследователей, меду цветом радужной оболочки глаза и талантами человека есть связь.

Самыми талантливыми были признаны люди с васильковым цветом глаз. Они, как правило, обладают целым спектром различных навыков и способностей.

В то же время, чаще всего успеха добиваются обладатели голубых глаз. Их признали самыми обучаемыми.

По мнению ученых, тяжелее всего людям с карими глазами. Они тоже обладают множеством талантов, но далеко не всегда могут полностью реализовать их в жизни.