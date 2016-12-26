Найдено тело еще одного погибшего в авиакатастрофе с Ту-154

Москва, 26 декабря. На месте крушения Ту-154 обнаружено тело еще одного погибшего. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что к настоящему моменту один из погибших пассажиров опознан родственниками. При этом имена погибших не будут раскрываться без согласия родственников.

Также в Минобороны подчеркнули, что информация о причинах трагедии, которую в настоящее время распространяют некоторые СМИ не является действительностью.

«Это выдумки конкретных авторов в погоне за цитированием или гадания псевдоэкспертов, не имеющих доступа к реальной информации», — говорится в сообщении.

Напомним, утром 25 декабря самолет Минобороны РФ, на борту которого находились военные, артисты, врачи и журналисты, потерпел крушение по дороге в Сирию. Жертвами авиакатастрофы стали 92 человека.