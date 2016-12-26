Дворкович рассказал о глобальном характере газового спора с Белоруссией

Москва, 26 декабря. Белоруссия должна выполнять газовый контракт, заключенный с Россией. Об этом заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, отметив, что сейчас между Минском и Москвой идет дискуссия о том, что будет за пределами 2017 года.

«Мы обсуждаем будущее, а не какой-то один период», – отметил он. По его словам, сейчас есть определенные разногласия, так как Минск хотел бы видеть цену на газ ниже, чем она прописана в контракте. Москва считает, что соглашение должно выполняться полностью. Дворкович подчеркнул, что обсуждение касается будущего партнерства, а не одного лишь 2017 года.