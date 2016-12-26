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Поиск бортовых самописцев Ту-154 в Черном море ведется круглые сутки — Минобороны РФ
Россия

Поиск бортовых самописцев Ту-154 в Черном море ведется круглые сутки — Минобороны РФ

Сегодня 21:44
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Поиск бортовых самописцев Ту-154 в Черном море ведется круглые сутки — Минобороны РФ

Москва, 26 декабря. Специальная группа водолазов круглосуточно ищет черные ящики потерпевшего крушение Ту-154 в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Причины трагедии могут быть установлены только специалистами после обнаружения и исследования бортовых самописцев, или чёрных ящиков. Их поиском на грунте круглосуточно занимается специальная группа водолазов», — заявили в ведомстве.

Напомним, Ту-154 потерпел крушение утром 25 декабря. На борту авиалайнера находились 92 человека.

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Катерина Михайлиди
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Кадыров рассказал, как защитить молодежь от пропаганды экстремизма в Сети
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