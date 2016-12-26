Спецпредставитель президента РФ встретился с послом Сирии в Москве

Москва, 26 декабря. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Боданов в понедельник встретился с послом Сирии в Москве Риядом Хаддадом. Об этом проинформировала пресс-служба министерства иностранных дел Российской Федерации.

В ходе диалога дипломаты обсудили текущую ситуацию в зоне конфликта в Сирии, а также борьбу с терроризмом.

«С акцентом на необходимость… активизировать усилия по продвижению политического урегулирования сирийского кризиса на основе резолюции 2254 СБ ООН», — указано в заявлении ведомства.

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