FAN-TV Лента новостей
Сдачу работ на «Зенит-Арене» перенесли на весну
Общество

Сдачу работ на «Зенит-Арене» перенесли на весну

Сегодня 21:26
500

Сдачу работ на «Зенит-Арене» перенесли на весну

Санкт-Петербург, 26 декабря. Сдачу работ на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге продлили до 31 марта. Об этом сообщила пресс-секретарь генподрядчика строительства компании «Метрострой» Екатерина Гигиняк.

«Еще добавились дополнительные работы по некоторому оборудованию в связи с новыми требованиями безопасности», — пояснила она.

Ранее в «Метрострое» сообщили, что все строительные работы на стадионе «Зенит-Арене» завершены. При этом ожидалось, что арена будет введена в эксплуатацию 26 декабря. На строительство стадиона был потрачен 41 миллиард рублей. Стоит отметить, что на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге состоятся матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

комментарии
Кирилл Иванов
#екатерина гигиняк
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 26 декабря 2016 22.30: Дамаск страдает от нехватки воды, ИГ атаковало селение курдов в Ираке

Сегодня 22:30
133

Новости США: Трампа сравнили с Иисусом, Израиль разгневан на США, Обама поздравил военных

Сегодня 22:20
125

Скоро в Арктику: ледокол «Новороссийск» в Петербурге заступил на госслужбу. ФАН-ТВ

Сегодня 22:01
127

Сирия сегодня: правда об оппозиции и ИГИЛ, группа «Хмеймим» поддержала семьи жертв крушения Ту-154

Сегодня 20:57
312

Сирия новости 26 декабря 2016 19.30: в Алеппо обнаружены изуродованные тела сирийцев, «Хмеймим» скорбит о крушении Ту-154

Сегодня 19:30
643
Показать еще
Прямая трансляция

Скоро в Арктику: ледокол «Новороссийск» в Петербурге заступил на госслужбу. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Киевский суд отказал Януковичу в проведении допроса по видеосвязи

23:07

Мосул и Ракку в Ираке американцы не планируют освобождать от ИГ в следующем году

23:01

Глава МИД Великобритании оставил запись в книге соболезнований в посольстве РФ

22:52

Уже более 30 тысяч человек подписали петицию о лишении Рынски гражданства РФ

22:45

Кадыров рассказал, как защитить молодежь от пропаганды экстремизма в Сети

22:37

Ученые создали искусственные стволовые клетки сердца

22:35

Сирия новости 26 декабря 2016 22.30: Дамаск страдает от нехватки воды, ИГ атаковало селение курдов в Ираке

22:30

Названы имена двух опознанных жертв катастрофы Ту-154

22:23

Дворкович рассказал, как власти поддержат российский автопром в 2017 году

22:23

Новости США: Трампа сравнили с Иисусом, Израиль разгневан на США, Обама поздравил военных

22:20

«Реал» и «Челси» обменяются игроками, несмотря на решение руководства

22:14

Следователи из РФ по делу об убийстве Карлова посетили прокуратуру в Анкаре

22:09
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Киевский суд отказал Януковичу в проведении допроса по видеосвязи
Читать
Закрыть