Сдачу работ на «Зенит-Арене» перенесли на весну

Санкт-Петербург, 26 декабря. Сдачу работ на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге продлили до 31 марта. Об этом сообщила пресс-секретарь генподрядчика строительства компании «Метрострой» Екатерина Гигиняк.

«Еще добавились дополнительные работы по некоторому оборудованию в связи с новыми требованиями безопасности», — пояснила она.

Ранее в «Метрострое» сообщили, что все строительные работы на стадионе «Зенит-Арене» завершены. При этом ожидалось, что арена будет введена в эксплуатацию 26 декабря. На строительство стадиона был потрачен 41 миллиард рублей. Стоит отметить, что на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге состоятся матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.