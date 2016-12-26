Москва, 26 декабря. Катастрофа Ту-154 необъяснима с технической точки зрения, так как самолет является очень надежным. Об этом заявил летчик-испытатель, Герой России Магомед Толбоев.

«Мы на нем делали сотни полетов с выключенными двигателями. Это единственный самолет, который вошел в штопор и вышел из него, — заявил Толбоев газете «Известия». — Техническое обслуживание министерство обороны проводит регулярно. Система безопасности на высочайшем уровне. Экипажи подготовлены как нигде. Что могло случиться? Это какая-то мистика».

По мнению эксперта, версии о технической неисправности самолета или ошибке экипажа безосновательны и неправдоподобны.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ с 92 пассажирами и членами экипажа на борту потерпел крушение над Черным морем 25 декабря. В качестве основных рассматриваются версии ошибки пилотов, технической неисправности, некачественного топлива и попадания в двигатель посторонних предметов.