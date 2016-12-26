Минобороны РФ рассказало о масштабах поисково-спасательной операции в Черном море

Москва, 26 декабря. В поисково-спасательной операции в Краснодарском крае принимают участие 45 кораблей и судов. Об этом в понедельник сообщили представители министерства обороны Российской Федерации.

В районе крушения авиалайнера Ту-154 также действуют 15 глубоководных аппаратов, 192 водолаза и пять вертолетов. Подъемом крупных частей самолета занимается морской самоходный кран «Черноморец-11».

«К поисковой операции присоединились два обитаемых глубоководных аппарата Русского географического общества и дополнительные силы беспилотной авиации», — отметили в пресс-службе Минобороны РФ.

Ранее стало известно о том, что в Черном море были обнаружены три фрагмента фюзеляжа Ту-154.

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