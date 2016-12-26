Три фрагмента фюзеляжа Ту-154 обнаружены в Черном море

Сочи, 26 декабря. Спасатели обнаружили три фрагмента фюзеляжа самолета Ту-154 на месте его крушения в Черном море. Об этом сообщает ряд СМИ со ссылкой на силовые ведомства.

Как стало известно, два обломка фюзеляжа из трех найденных уже подняты на поверхность. Все они были обнаружены примерно в 1,8 километрах от берега.

Напомним, 25 декабря произошла авиакатастрофа с участием Ту-154, принадлежащего министерству обороны. После дозаправки в сочинском аэропорту, самолет упал в Черное море. На борту находились более 90 человек, в том числе военный ансамбль Александрова и руководитель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.