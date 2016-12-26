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Силуанов рассказал о выпуске новых гособлигаций
Экономика

Силуанов рассказал о выпуске новых гособлигаций

Сегодня 21:10
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Силуанов рассказал о выпуске новых гособлигации

Москва, 26 декабря. Выпуск новых государственных облигаций, ориентированных на российских физических лиц, пройдет уже в первом квартале 2017 года. Об этом журналистам сообщил министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов.

Согласно предварительным данным, доходность бумаг будет выше инфляции и текущей среднерыночной ставки по депозитам.

«В этом году не получилось, но мы не отказались от этой идеи», — цитирует слова Силуанова издание «Известия».

Напомним, ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов улучшил свой прогноз по росту экономики страны в 2017 году.

Читайте по теме: Силуанов пообещал в 2016 году самый низкий уровень инфляции за всю историю

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