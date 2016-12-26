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Сирия новости 26 декабря 2016 22.30: Дамаск страдает от нехватки воды, ИГ атаковало селение курдов в Ираке
Новости Сирии

Сирия новости 26 декабря 2016 22.30: Дамаск страдает от нехватки воды, ИГ атаковало селение курдов в Ираке

Вчера 22:30
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Сирия новости 26 декабря 2016 22.30: Дамаск страдает от нехватки воды, ИГ атаковало селение курдов в Ираке

Сирия, 26 декабря. Террористы ИГ* развернули масштабное наступление на позиции курдов в Ираке. Красный крест пытается улучшить водоснабжение в городе Дамаск, где нет воды в течение трех дней. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Международный комитет Красного креста пытается улучшить водоснабжение в городе Дамаск при помощи насосов. Как рассказывают местные жители, в Дамаске уже в течение трех дней нет воды. Ранее сообщалось, что сирийские войска развернули наступательную операцию против боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Фатах аш-Шам» в долине Вади-Барада под Дамаском с целью возвращения под контроль расположенных там водных источников. Экстремисты захватили родник Айн-эль-Фиджи и угрожают полностью разрушить канал, по которому вода идет в город Дамаск.

Сирия: карта провинции Дамаск

Провинция Алеппо

Тела троих пропавших членов Курдского национального совета Сирии в были найдены сгоревшими заживо в городе Африн, еще четверо были тяжело ранены. Ранее сообщалось, что боевики атаковали лидеров партии «Демократический союз» и похитили нескольких человек.

Провинция Хомс

В окрестностях города Шарифа продолжаются столкновения между правительственными силами и террористами ИГ. В результате столкновений были уничтожены несколько исламистов.

В окрестностях города Шарифа продолжаются столкновения между правительственными силами и террористами ИГ

Провинция Дейр эз-Зор

Разведка сирийской армии выявила скопление исламистов, направлявшихся в промышленный район города Дейр-эз-Зор. Опираясь на разведданные, бойцы САА атаковали террористов, уничтожив группу боевиков в количестве 15 человек.

Провинция Даръа

Власти Сирии сообщают, что еще несколько десятков боевиков сдали оружие правительственным войскам и согласились покинуть занимаемые позиции. Также отмечается, что в число сдавшихся радикалов вошел бывший командующий Свободной сирийской армии (ССА).

Власти Сирии сообщают, что еще несколько десятков боевиков сдали оружие правительственным войскам и согласились покинуть занимаемые позиции

Провинция Идлиб

В городе Идлиб прогремел взрыв, сдетонировало самодельное взрывное устройство, заложенное в автомобиле, принадлежащем боевикам «Фатх аш-Шам» (деятельность организации запрещена на территории РФ). В результате взрыва были два радикала получили ранения.

Провинция Ракка

В провинции Ракка продолжаются столкновения между Сирийскими демократическими силам и террористами ИГ. На данный момент идут бои за населенный пункт Джабар аль-Гарби, в данный момент подконтрольный сирийской армии.

Провинция Хама

В окрестностях деревни Аль-Гхаб идут бои между правительственными силами и боевиками-оппозиционерами. Данные о результатах столкновений пока уточняются, информация о потерях не поступала.

Ирак

ВВС Ирака нанесли серию авиаударов по позициям террористов ИГ, укрывшихся в районе города Хамам аль-Алил. В результате воздушной операции были уничтожены несколько исламистов.

ВВС Ирака нанесли серию авиаударов по позициям террористов ИГ, укрывшихся в районе города Хамам аль-Алил

Авиация международной антитеррористическй коалиции, возглавляемой США, нанесла 25 авиаударов по укреплениям боевиков "Исламского государства", расположенным в восточном направлении от города Мосул. В ходе атаки бомбардировщики уничтожили 10 радикалов.

Террористы ИГ развернули масштабное наступление на позиции курдских военных формирований в районе села Секол, расположенного в 50 км от города Кабани. Есть жертвы и пострадавшие, их количество пока уточняется.

Список упомянутых в тексте организаций

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Алексей Громов
#сша #сирия #алеппо
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