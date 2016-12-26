FAN-TV Лента новостей
Армия Ирака за сутки уничтожила в Мосуле около 100 боевиков ИГ
Политика

Армия Ирака за сутки уничтожила в Мосуле около 100 боевиков ИГ

Сегодня 21:13
59

Армия Ирака за сутки уничтожила в Мосуле около 100 боевиков ИГ

Мосул, 26 декабря. Иракские военные при поддержке международной коалиции во главе с США за сутки уничтожили 97 террористов «Исламского государства» (запрещено в РФ) на востоке и юге Мосула. Об этом заявили в объединенном военном командовании Ирака.

Боевиков уничтожили в воскресенье во время трех отдельных инцидентов, в том числе одного авиаудара, передает телеканал CNN.

Ранее командующий коалиционными войсками в Ираке, генерал-лейтенант Стивен Таунсенд заявил, что западной коалиции потребуется не менее двух лет для полного уничтожения ИГИЛ в Ираке.

комментарии
Катерина Михайлиди
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия сегодня: правда об оппозиции и ИГИЛ, группа «Хмеймим» поддержала семьи жертв крушения Ту-154

Сегодня 20:57
111

Сирия новости 26 декабря 2016 19.30: в Алеппо обнаружены изуродованные тела сирийцев, «Хмеймим» скорбит о крушении Ту-154

Сегодня 19:30
416

Главные новости 26 декабря

Сегодня 19:00
264

Джабаров о роли Казахстана в переговорах по Сирии: Астана может стать новой Женевой

Сегодня 18:45
158

Сенатор Климов: На Западе скажут, что массовые захоронения в Алеппо — выдумка

Сегодня 18:08
319
Показать еще
Прямая трансляция

Остатки летней роскоши подчищают на Московском проспекте в Питере. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Минобороны РФ рассказало о масштабах поисково-спасательной операции в Черном море

21:31

Система безопасности Ту-154 продумана на высочайшем уровне — летчик-испытатель

21:30

Сдачу работ на «Зенит-Арене» перенесли на весну

21:26

Армия Ирака за сутки уничтожила в Мосуле около 100 боевиков ИГ

21:13

Силуанов рассказал о выпуске новых гособлигаций

21:10

Три фрагмента фюзеляжа Ту-154 обнаружены в Черном море

21:08

Генпрокуратура передала в суд дело экс-депутата Госдумы Михеева

21:00

Один к двадцати: отток украинцев из страны на порядок больше желающих получить гражданство

20:58

Сирия сегодня: правда об оппозиции и ИГИЛ, группа «Хмеймим» поддержала семьи жертв крушения Ту-154

20:57

Останки примерно 80 жертв авиакатастрофы Ту-154 подняты на поверхность

20:44

Родственники 49 жертв катастрофы Ту-154 сдали генетический материал для опознания

20:43

Порошенко подписал закон о бюджете Украины

20:43
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Минобороны РФ рассказало о масштабах поисково-спасательной операции в Черном море
Читать
Закрыть