Армия Ирака за сутки уничтожила в Мосуле около 100 боевиков ИГ

Мосул, 26 декабря. Иракские военные при поддержке международной коалиции во главе с США за сутки уничтожили 97 террористов «Исламского государства» (запрещено в РФ) на востоке и юге Мосула. Об этом заявили в объединенном военном командовании Ирака.

Боевиков уничтожили в воскресенье во время трех отдельных инцидентов, в том числе одного авиаудара, передает телеканал CNN.

Ранее командующий коалиционными войсками в Ираке, генерал-лейтенант Стивен Таунсенд заявил, что западной коалиции потребуется не менее двух лет для полного уничтожения ИГИЛ в Ираке.