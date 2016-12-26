Генпрокуратура передала в суд дело экс-депутата Госдумы Михеева

Москва, 26 декабря. Генеральная прокуратура направила в суд материалы уголовного дела в отношении бывшего депутата Госдумы Олега Михеева. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

Он пояснил, что к настоящему моменту все следственные действия по данному уголовному делу завершены. Генпрокурор РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-депутата Госдумы шестого созыва Олега Михеева.

«Дело направлено в Советский районный суд города Волгограда для рассмотрения по существу», — отметил Куренной.

Он добавил, что по версии следствия, в 2007 году Михеев изготовил фиктивные финансовые документы о наличии задолженности у «Волгопромбанка» лично перед ним. В 2011 году он инициировал судебную тяжбу с «Промсвязьбанком», как правопреемника «Волгопромбанк». Михеев требовал взыскать с «Промсвязьбанка» 2,1 миллиарда рублей.