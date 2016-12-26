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Останки примерно 80 жертв авиакатастрофы Ту-154 подняты на поверхность
Общество

Останки примерно 80 жертв авиакатастрофы Ту-154 подняты на поверхность

Сегодня 20:44
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Останки примерно 80 жертв авиакатастрофы Ту-154 подняты на поверхность

Москва, 26 декабря. Останки 80 пассажиров и членов экипажа разбившегося Ту-154 подняты со дна Черного моря. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в оперативном штабе на месте ЧС.

«На текущий момент подняты останки порядка 80 человек», — сообщил источник.

Также по данным источника, к настоящему моменту удалось обнаружить крупные фрагменты фюзеляжа и правый двигатель самолета.

Напомним, 25 декабря самолет Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение по дороге в Сирию. На борту воздушного судна находились 92 человека, в том числе военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, а также журналисты. В связи с трагедией в понедельник в России объявлен национальный траур.

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