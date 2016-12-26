Родственники 49 жертв катастрофы Ту-154 сдали генетический материал для опознания

Москва, 26 декабря. Родственники жертв крушения самолета Ту-154 сдали материал для опознания тел. Об этом рассказал источник Федерального агентства новостей, близкий к следствию.

По его данным, генетический материал сдали 60 родных 49 погибших.

Напомним, всего на борту самолета, потерпевшего крушение утром 25 декабря, находились 92 человека. В настоящее время на поверхность поднято тело командира экипажа и фрагменты еще нескольких десятков тел.

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