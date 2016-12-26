Один к двадцати: отток украинцев из страны на порядок больше желающих получить гражданство

Москва, 26 декабря. За последние два года более 6,6 тысячи россиян получили гражданство Украины. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал украинский адвокат Маси Найем.

«По упрощенному порядку гражданство Украины получили 6 261 граждан РФ. Указом президента — 357 граждан РФ», — написал он.

За аналогичный период более 130 тысяч украинцев получили гражданство России.

Напомним, ранее стало известно о том, что 50 тысяч украинцев воспользовались программой по оказанию содействия добровольному переселению на территорию Российской Федерации.

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