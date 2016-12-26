ДНР: ВСУ обстреляли из минометов район КПП «Александровка»

Донецк, 26 декабря. ВСУ обстреляли из минометов район КПП «Александровка» к западу от Донецка на линии соприкосновения днем в понедельник. Об этом сообщил источник в силовых ведомствах ДНР.

«В 15.35 украинская сторона открыла огонь из минометов калибра 120 мм по району контрольно-пропускного пункта «Александровка», — рассказал он.

На момент обстрела на КПП находились мирные граждане, однако в результате нарушения режима тишины никто не пострадал.

Кроме того, в это же время ВСУ обстреляли из минометов территорию бывшего аэровокзала Донецка.

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