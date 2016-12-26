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Боец АТО рассказал, что на самом деле произошло под Дебальцево
Украина

Боец АТО рассказал, что на самом деле произошло под Дебальцево

Сегодня 20:17
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Боец АТО рассказал, что на самом деле произошло под Дебальцево

Киев, 26 декабря. Наступление украинских силовиков в районе Дебальцево провалилось из-за отсутствия цели и смысла. Об этом заявил лейтенант Нацгвардии Украины Сергей Кутраков.

Он пояснил, что по задумке командования ВСУ, операция должна была позволить украинским силовикам занять более выгодные позиции на Светлодарской дуге в районе Дебальцево. Однако бессмысленная попытка продвинуться на несколько сотен метров вперед привела к большим потерям личного состава и лишению стратегического преимущества.

«В ВСУ есть такой термин, как операция «Очко». Это когда тактический маневр заканчивается провалом. Произошедшее на Светлодарской дуге как раз и было «операцией О». Бесполезно пытаться достичь тактических успехов без стратегической нацеленности на победу», — заявил Кутраков в эфире телепередачи «Шустер Live».

Стоит напомнить, что первая попытка прорвать оборону ЛНР на дебальцевском направлении была предпринята украинскими силовиками 18 декабря, с тех пор ВСУ продолжают безуспешные атаки.

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