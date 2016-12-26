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Порошенко подписал закон о бюджете Украины
Украина

Порошенко подписал закон о бюджете Украины

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Порошенко подписал закон о дефицитном бюджете Украины

Киев, 26 декабря. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, посвященный государственному бюджету страны на 2017 год. Об этом в понедельник проинформировала пресс-служба администрации главы государства.

«Бюджет своевременно и подробно был обсужден на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в части расходов на сектор обороны и безопасности страны», — отметил Порошенко.

Согласно документу, на оборону страны будет потрачено около 5,2% ВВП.

Напомним, ранее стало известно о том, что дефицит бюджета Украины в следующем году составит более 77,5 миллиарда гривен.

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