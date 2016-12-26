FAN-TV Лента новостей
ДНР назвала дату передачи Киеву двух пленных
Новороссия

ДНР назвала дату передачи Киеву двух пленных

Сегодня 20:09
92

ДНР назвала дату передачи Киеву двух пленных

Донецк, 26 декабря. Министерство государственной безопасности ДНР назвало дату, когда Донецкая народная республика передаст украинской стороне двух пленных.

По данным ведомства, передача пленных состоится 27 декабря в 9.00. ДНР передаст Киеву двух пленных «в качестве акта доброй воли».

Ранее стало известно, что ДНР и ЛНР планируют передать Киеву двух пленных через депутата Верховной рады Надежду Савченко: Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак.

Читайте также: Против совести: почему Украина тормозит обмен пленными в Донбассе

комментарии
Олеся Волкова
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия сегодня: правда об оппозиции и ИГИЛ, группа «Хмеймим» поддержала семьи жертв крушения Ту-154

Сегодня 20:57
150

Сирия новости 26 декабря 2016 19.30: в Алеппо обнаружены изуродованные тела сирийцев, «Хмеймим» скорбит о крушении Ту-154

Сегодня 19:30
450

Главные новости 26 декабря

Сегодня 19:00
279

Джабаров о роли Казахстана в переговорах по Сирии: Астана может стать новой Женевой

Сегодня 18:45
165

Сенатор Климов: На Западе скажут, что массовые захоронения в Алеппо — выдумка

Сегодня 18:08
334
Показать еще
Новости по теме

ДНР: ВСУ обстреляли из минометов район КПП «Александровка»

20:28

Пушилин рассказал о возможном объединении ДНР и ЛНР

19:03

Пушилин: Украина все дальше отталкивает от себя Донбасс

18:53

Донецк не теряет надежды на создание Новороссии в Донбассе

18:39

Киев пытается вернуть Донбасс силой: в ДНР объяснили действия ВСУ в Дебальцево

17:24
Перейти в раздел
Прямая трансляция

Остатки летней роскоши подчищают на Московском проспекте в Питере. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Найдено тело еще одного погибшего в авиакатастрофе с Ту-154

21:47

Талант человека можно предсказать по цвету глаз

21:44

Поиск бортовых самописцев Ту-154 в Черном море ведется круглые сутки — Минобороны РФ

21:44

Дворкович рассказал о глобальном характере газового спора с Белоруссией

21:32

Минобороны РФ рассказало о масштабах поисково-спасательной операции в Черном море

21:31

Система безопасности Ту-154 продумана на высочайшем уровне — летчик-испытатель

21:30

Сдачу работ на «Зенит-Арене» перенесли на весну

21:26

Армия Ирака за сутки уничтожила в Мосуле около 100 боевиков ИГ

21:13

Силуанов рассказал о выпуске новых гособлигаций

21:10

Три фрагмента фюзеляжа Ту-154 обнаружены в Черном море

21:08

Генпрокуратура передала в суд дело экс-депутата Госдумы Михеева

21:00

Один к двадцати: отток украинцев из страны на порядок больше желающих получить гражданство

20:58
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Найдено тело еще одного погибшего в авиакатастрофе с Ту-154
Читать
Закрыть