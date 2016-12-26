ДНР назвала дату передачи Киеву двух пленных

Донецк, 26 декабря. Министерство государственной безопасности ДНР назвало дату, когда Донецкая народная республика передаст украинской стороне двух пленных.

По данным ведомства, передача пленных состоится 27 декабря в 9.00. ДНР передаст Киеву двух пленных «в качестве акта доброй воли».

Ранее стало известно, что ДНР и ЛНР планируют передать Киеву двух пленных через депутата Верховной рады Надежду Савченко: Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак.

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