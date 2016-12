Торжество Путина в 2017 году, или Подарки от Трампа и Абэ

Где-то в Москве Владимир Путин, скорее всего, поднимает тост за 2016 год, и за декабрь месяц в частности. Хорошо это или плохо, но в этом году лидер с «железным кулаком» и «главный злодей» западных СМИ доказал всему миру свою влиятельность.

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи Ништы Чаг (Nishtha Chugh) «Почему Россия победит в энергетических и дипломатических играх 2017 года» (Here's Why Russia Will Win At Energy And Diplomacy Games In 2017), опубликованной 26 декабря в Forbes.

Большую часть года Россия была нескончаемым источником ужаса для Запада. Но декабрь принес Путину стратегические победы на трех обычно довольно недружественных направлениях. В последние недели 2016 года Япония, Катар и США сделали России идеальный подарок. Они просто утвердили торжество России в дипломатии и энергетике на будущий 2017 год.

Начнем с Японии. Двухдневный государственный визит Путина в Японию чуть больше недели назад, возможно, заложил основы для всех, кто желает вести дела с Россией в следующем году. Встречи на высшем уровне между двумя соседями принесли 60 экономических сделок, 23 из которых включают в себя энергетические соглашения, подписанные российской государственной нефтяной компанией «Роснефть» и конгломератом японских компаний. Ожидается, что эти соглашения принесут России и Японии доходы в миллиарды долларов.

До первого за последние 11 лет визита в Японию Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ с 2012 года встречались, по крайней мере, 15 раз, чаще мельком, в ходе различных международных мероприятий. Абэ, казалось, больше, чем его коллега, желал такой двусторонней встречи на родной земле, чтобы решить, главным образом, два острых для него вопроса.

Первый — это исторический территориальный спор с Россией по поводу четырех островов к северу от Хоккайдо, которые Япония называет Северными территориями. Для Абэ это была идеальная возможность подтолкнуть Россию к потенциальной передаче островов Японии. Япония настаивала на своем суверенитете над островами еще до их изъятия Советским Союзом после Второй мировой войны. Спор остался препятствием для подписания мирного договора, что является второй проблемой, которую два соседа официально не решали с 1956 года.

К огорчению Абэ, вопросы так и остались нерешенными. Более того, Путин отказался принять гостеприимно предложенный Абэ отдых на горячих вулканических источниках, а ранее — подарок в виде щенка акита-ину. Японские СМИ расценили это как неуважение к неофициальному дипломатическому протоколу, а также к их премьеру. Но так Путин играл с границами дозволенности. Он, по сути, пришел и ушел на своих условиях и не проявил стремления радовать принимающую сторону больше необходимого.

Но важно то, что саммит позволил России диктовать правила игры на 2017 год. Правила того, как Абэ стоит вести дела с Россией. При ближайшем рассмотрении решение Абэ принять Путина, рискуя нарушить санкции против Москвы, показывает стратегическую слабость Японии и явное стремление улучшить отношения с Россией. Так, импорт именно российских энергоносителей очень выгоден для Японии, благодаря непосредственной близости этих стран.

Недавно обнаруженная стратегическая слабость Японии лежит в основе победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Отрицая предположения, что Япония и Южная Корея должны создавать ядерное оружие, чтобы самим защищаться от агрессии, а не полагаться на вмешательство Соединенных Штатов, Трамп сумел четко донести свою мысль до старых союзников Вашингтона.

Назначение на прошлой неделе экс-главы компании Exxon Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря также стало подарком для России к концу 2016 года от Соединенных Штатов. Тесные связи Тиллерсона с Путиным и его окружением способствуют дальнейшему уменьшению роли Японии в посредничестве между США и Россией.

Третья, но не менее существенная смена стратегии в сторону российской власти произошла в Катаре в начале декабря. Возобновление контактов между двумя странами, находящимися на противоположных сторонах сирийской войны, снова оказалось завязано на сотрудничестве по вопросам энергетики. Катарский инвестиционный орган (КИО) наряду с сырьевым трейдером Glencore заключили сделку по покупке 19,5% акций госкомпании «Роснефть». По признанию исполнительного директора компании Игоря Сечина, сделка стала самой крупной в истории России.

Сделка на сумму 11,3 млрд долларов стала спасательным кругом для российской экономики, еще не оправившейся от последствий падения цен на нефть, экономической нестабильности и санкций. Но и Катару уникальная возможность приобрести приличную долю в одной из крупнейших нефтяных компаний в мире не только позволит взять контроль над колебаниями на нефтяном рынке, но и создаст почву для дипломатического компромисса с Россией, убежденной сторонницей нынешней сирийской власти. Позиция Башара Асада как сирийского президента остается нерушимой. Некоторые эксперты видят в соглашении Катара с российской «Роснефтью» отражение прагматизма во внешней политике. Этот прагматизм, однако, неопровержимо играет в пользу России.

Победа Трампа в прошлом месяце уже привнесла изменения в политическую и экономическую ситуацию в России. Прибавьте к этому многомиллионные энергетические сделки, подкрепленные молчаливой политической поддержкой Катара и Японии, и вы получите Россию, играющую в новом году с позиции огромной силы.