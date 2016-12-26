Донбасс в обмен на Крым: Киссинджер готовит для Трампа рецепт примирения с Москвой

Москва, 26 декабря. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер разработает для избранного главы государства Дональда Трампа план по нормализации отношений с Россией, пишет немецкий таблоид Bild, ссылаясь на источники в европейских спецслужбах.

Киссинджер уверен, что на фоне усиления Китая наладить отношения с Россией — это лучшее решение. Киссинджер станет посредником меду Москвой и Вашингтоном.

«По данным проведенного для европейских спецслужб анализа, который основывается на сведениях из команды Трампа, новый президент США стремится снять с России санкции «по совету Киссинджера», — пишет немецкое издание.

Киссинджер, говорится в статье, якобы порекомендовал «уступить» России сферу влияния на территории бывшего СССР. А вот вопрос признания Крыма и ситуации на Украине, вероятно, решат следующим образом. Вашингтон приложит усилия для безопасности в Донбассе, а Запад прекратит критиковать присоединение Крыма к России. В статье отмечается, что Крым перестанет быть проблемой в отношениях между государствами.