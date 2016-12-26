FAN-TV Лента новостей
Донбасс в обмен на Крым: Киссинджер готовит для Трампа рецепт примирения с Москвой
Политика

Донбасс в обмен на Крым: Киссинджер готовит для Трампа рецепт примирения с Москвой

Вчера 20:18
1302

Донбасс в обмен на Крым: Киссинджер готовит для Трампа рецепт примирения с Москвой

Москва, 26 декабря. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер разработает для избранного главы государства Дональда Трампа план по нормализации отношений с Россией, пишет немецкий таблоид Bild, ссылаясь на источники в европейских спецслужбах.

Киссинджер уверен, что на фоне усиления Китая наладить отношения с Россией — это лучшее решение. Киссинджер станет посредником меду Москвой и Вашингтоном.

«По данным проведенного для европейских спецслужб анализа, который основывается на сведениях из команды Трампа, новый президент США стремится снять с России санкции «по совету Киссинджера»,  — пишет немецкое издание.

Киссинджер, говорится в статье, якобы порекомендовал «уступить» России сферу влияния на территории бывшего СССР. А вот вопрос признания Крыма и ситуации на Украине, вероятно, решат следующим образом. Вашингтон приложит усилия для безопасности в Донбассе, а Запад прекратит критиковать присоединение Крыма к России. В статье отмечается, что Крым перестанет быть проблемой в отношениях между государствами.

комментарии
Таисия Григорьева
#дональд трамп #генри киссинджер
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 26 декабря 2016 22.30: Дамаск страдает от нехватки воды, ИГ атаковало селение курдов в Ираке

Вчера 22:30
286

Новости США: Трампа сравнили с Иисусом, Израиль разгневан на США, Обама поздравил военных

Вчера 22:20
240

Скоро в Арктику: ледокол «Новороссийск» в Петербурге заступил на госслужбу. ФАН-ТВ

Вчера 22:01
191

Сирия сегодня: правда об оппозиции и ИГИЛ, группа «Хмеймим» поддержала семьи жертв крушения Ту-154

Вчера 20:57
407

Сирия новости 26 декабря 2016 19.30: в Алеппо обнаружены изуродованные тела сирийцев, «Хмеймим» скорбит о крушении Ту-154

Вчера 19:30
775
Показать еще
Прямая трансляция

Скоро в Арктику: ледокол «Новороссийск» в Петербурге заступил на госслужбу. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Король Саудовской Аравии пожертвует пять миллионов долларов жителям Сирии

0:51

Крушение Ту-154: в Тбилиси разделили скорбь россиян

0:51

Полиция Мытищ задержала женщину, вытолкнувшую своего ребенка из окна 15-го этажа

0:31

Американские аналитики пророчат России успех в 2017 году

0:28

Киссинджер представил Трампу свой план восстановления отношений с Россией

0:16

Командир разбившегося Ту-154, возможно, пытался посадить самолет на воду

23:55

Сирия: в Латакии и Хомсе бои остановлены еще в двух населенных пунктах

23:43

МГБ ЛНР возбудило уголовное дело в отношении блогера-экстремиста

23:38

Сирия: 28 обстрелов со стороны боевиков за сутки, чаще всего обстреливают города в провинциях Дамаск и Алеппо

23:26

Ученые объяснили, почему меняется структура границ Солнечной системы

23:26

Киевский суд отказал Януковичу в проведении допроса по видеосвязи

23:07

Мосул и Ракку в Ираке американцы не планируют освобождать от ИГ в следующем году

23:01
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Король Саудовской Аравии пожертвует пять миллионов долларов жителям Сирии
Читать
Закрыть