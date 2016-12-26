Сирия сегодня: правда об оппозиции и ИГИЛ, группа «Хмеймим» поддержала семьи жертв крушения Ту-154

Сирия, 26 декабря. Клинцевич рассказал правду об оппозиции и ИГ, Лавров и Чавушоглу обсудили сохранение режима прекращения огня в Сирии, оппозиционная группа «Хмеймим» соболезнует России, более 500 человек присоединились к перемирию в Даръа. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оппозиция и ИГИЛ

Между боевиками ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство», арабское — ДАИШ; террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) и вооруженной оппозицией нет никакой разницы, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По его словам, обнаруженные в северной столице Сирийской Арабской Республики массовые захоронения мирных граждан, «подвергшихся чудовищным издевательствам», — это неоспоримые доказательства того, что Западу рано или поздно придется признать, что ИГИЛ и оппозиция — одно и то же.

Клинцевич также добавил, что исламский радикализм дошел до крайней точки. Он особенно подчеркнул, что даже во время афганской войны он не видел подобных зверств. «Хотя и душманы со своими оппонентами особо не церемонились, но с ними можно было все-таки вести диалог, хоть как-то договариваться», — добавил политик.

Напомним, что ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в Алеппо были обнаружены масштабные захоронения десятков подвергшихся диким пыткам сирийских граждан.

Российско-турецкое взаимодействие

Глава МИД РФ Сергей Лавров и его коллега, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, обсудили в телефонном разговоре меры по обеспечению режима прекращения огня в САР. В официальном обращении МИД РФ говорится, что «стороны продолжили обмен мнениями о ситуации в Сирии с акцентом на задачи продвижения режима прекращения боевых действий на всей территории Сирии при наращивании борьбы с вооруженными террористическими группировками в соответствии с принципами Совместного заявления министров иностранных дел России, Турции и Ирана».

Соболезнования России

Представитель группы внутренней сирийской оппозиции «Хмеймим» Маис Криде выразила соболезнования семьям погибших при крушении самолета Ту-154 россиян. Криде также выразила надежду, что крушение самолета не является с террористической атакой на российскую делегацию.

Перемирие в Даръа

В городе Ас-Санамейн, расположенном в провинции Даръа, 510 человек урегулировали свой правовой статус в соответствии с соглашением с правительством Сирии. Сообщается, что 150 боевиков решили перейти к мирной жизни и сдали свое оружие компетентным органам.