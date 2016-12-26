Плотницкий поблагодарил «братскую Россию» за неоценимую помощь ЛНР

Луганск, 26 декабря. Глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий поздравил сотрудников МЧС республики с профессиональным праздником.

«Спасатель это кто? Вы знаете, мне показалось, что это – состояние души, это внутреннее желание быть полезным людям, это готовность всегда прийти на помощь», — отметил Плотницкий.

Кроме того, политик поблагодарил «братскую Россию», которая предоставила Луганску 100 единиц спецтехники.

Напомним, на прошлой неделе глава ЛНР Игорь Плотницкий поздравил жителей республики с Днем святителя Николая Чудотворца.

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