Раки в сливках, гравлакс и василопита: звездные эксперты ФАН о семейных новогодних традициях

Близится Новый год, и все итоги 2016-го уже практически подведены. Федеральное агентство новостей решило поговорить не о политике, а о традиционных новогодних блюдах, украшающих праздничный стол знаменитых политиков, государственных чиновников и экспертов, которые весь год общались с читателями ФАН.

Депутат Государственной думы России VII созыва Виталий Милонов рассказал корреспонденту ФАН, чем в новогоднюю ночь его супруга радует семью и гостей.

«Так получилось, что традиционным блюдом у нас считается гравлакс (буквально «лосось из могилы». — Прим. ФАН). Это маринованный лосось — очень сложный рецепт. Супруга делает его двое суток. Офигенная штука получается. Мы вообще часто солим, вялим и коптим рыбу: форель, лосось. Это наша семейная фишка. Гравлакс очень долго делается, поэтому супруга соглашается готовить его только на Новый год. Еще она делает форшмак. Мы соблюдаем рождественский пост и не можем есть мясо. Честно говоря, у нас на столе такое разнообразие рыбы, что о мясе и не думаешь», — делится Милонов.

Бессменный руководитель и основатель ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в Новый год главное — это семья, а еда должна быть легкой.

«Стоит ограничиться салатиками и легкими закусками, — говорит Жириновский. — А из алкоголя максимум — немного шампанского».

Экс-депутат Верховной рады Украины, кандидат в президенты от провозглашенного в Москве Комитета спасения Украины и постоянный эксперт ФАН Владимир Олейник считает, что ничего лучше салата оливье на Новый год и придумать нельзя.

«Как-то привыкли, знаете ли, с советских времен. Вкусно и просто, из здоровых компонентов. Но нужно осторожно относиться к майонезу: лучше всего его делать самим или заменить на сметану. Традиционно на столе и разносолы. А вот от икры я давно отказался. А вообще, если в выходные получаю небольшую передачку с Украины, просто в духовке запекаем картошку. Вкусно и интересно. Хочется иногда просто картошки», — смакует собеседник ФАН.

Украинский журналист и политолог Юрий Кот оказался настоящим гурманом.

«Новый год не может быть без раков в домашних сливках, утки в брусничном соусе, трубочек с заварным кремом, — говорит эксперт ФАН. — Также на столе обязательно должен быть холодец с рулькой и грибами, стерлядь на мангале и запеченная в розмарине баранья нога».

Член Совета Федерации от республики Крым Сергей Цеков перед Новым годом предпочитает сам колдовать на кухне.

«Я очень люблю готовить. К новогоднему столу обязательно сварю холодец, нарублю салатик оливье (недорогое угощение, которое не стыдно на стол поставить). Сделаю рыбу под шубой, может быть, испеку курицу либо потушу кролика в сметане. Вариантов масса», — рассказывает сенатор.

Его коллега из Крыма Ольга Ковитиди в новогоднюю ночь угостит всю семью традиционными греческими пирогами с сюрпризом.

«К Новому году мы традиционно готовим василопиту (пирог Святого Василия, который традиционно выпекается греками 1 января. — Прим. ФАН). Это такой сладкий пирог, что-то вроде вертуты (рулет из вытяжного теста, распространенный в молдавской кухне. — Прим. ФАН) В него кладутся орехи, мед и монетка. Кому эта монетка попадает, тому счастье в новом году будет. Первый кусок, конечно, боженьке, потом хозяину, хозяйке и всем по старшенству, — говорит Ковитиди. — У нас в этом году будет большая василопита, потому что четверо детей в семье, внучка появилась — Стефания. У нее тоже свой кусочек пирога будет».

Для тех, кто ни разу не пробовал греческую василопиту, ФАН предлагает один из рецептов приготовления новогоднего пирога.

Вам понадобятся: 230 граммов муки, 2 чайные ложки разрыхлителя, 100 граммов изюма, один апельсин, 2 яйца, 130 граммов сливочного масла, по 100 граммов сахара и миндаля, сахарная пудра — по вкусу.

Для начала берем 100 граммов размягченного сливочного масла, разрезаем на небольшие кусочки и перекладываем в блюдо. Затем просеиваем в миску муку и разрыхлитель.

Далее промываем изюм и заливаем его кипятком на 10 минут, после чего сливаем воду и выкладываем изюм на полотенце для просушки. Берем еще одну миску, насыпаем туда несколько столовых ложек мухи, выкладываем изюм и перемешиваем. После того, как весь изюм смешался с мукой, следует измельчить в блендере миндаль (но не до крошки, чтобы получились небольшие кусочки).

При помощи мелкой терки снимаем с апельсина кожуру (не забываем вымыть его), перекладываем стружку в отдельную миску, а апельсин делим на две части: при помощи соковыжималки или вручную выжимаем сок.

Затем берем глубокую миску, выкладываем в нее масло и засыпаем сахар. Все это взбиваем миксером до образования однородной массы. Добавляем яйца, цедру апельсина и его сок и взбиваем до пышности. Далее смешиваем мучную массу и смесь из яиц, масла и апельсина. В готовое тесто добавляем миндаль и изюм и перемешиваем. Не забываем добавить в тесто монету.

Для выпекания новогоднего пирога необходимо разогреть духовку до 180 градусов. Форму для запекания равномерно смазываем маслом и выкладываем в нее тесто, разглаживая его ложкой. Выпекаем пирог 50 минут. Затем даем десерту остыть, после чего перекладываем на блюдо и посыпаем сахарной пудрой.

Приятного аппетита!