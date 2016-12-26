Тело командира Ту-154 подняли со дна Черного моря

Москва, 26 декабря. Тело командира экипажа упавшего Ту-154 Минобороны РФ Романа Волкова было поднято на поверхность со дна Черного моря, рассказал источник в силовых структурах.

«При подъеме крупных объектов фюзеляжа было обнаружено еще одно тело. При подъеме на берег по знакам отличия на форме было определено, что это командир корабля Роман Волков», — сообщил собеседник ТАСС.

Кроме того, на поверхность были подняты 70 фрагментов тел.

Напомним, самолет Ту-154 потерпел крушение утром 25 декабря. На борту находились 92 человека, в том числе журналисты, члены ансамбля Александрова и директор фонда «Справедливая помощь» Доктор Лиза.

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