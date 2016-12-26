Москва, 26 декабря. Академический ансамбль песни и пляски имени А.В. Александрова, выступая в Сирии, снижал накал агрессии с обеих сторон. Такое мнение высказал виолончелист и дирижер Сергей Ролдугин.

Ролдугин назвал ансамбль имени А.В. Александрова одним из лучших коллективов, представляющим Россию на мировом культурном форуме.

«Это тот сегмент, который старается примирить враждующие стороны, снизив накал агрессии с обеих сторон», — сообщил Ролдугин.

При этом в эфире Вести.FM он отметил, что восстановить ансамбль будет непросто.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение в Черном море накануне утром. Воздушное судно направлялось в Сирию. На его борту находились 92 человека. Среди них 64 артиста ансамбля имени Александрова.