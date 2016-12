Освобождение Алеппо, подвиг России на Олимпиаде, «Оскар» Ди Каприо: чем нам запомнился 2016 год

Федеральное агентство новостей вспоминает самые важные и яркие российские и мировые события уходящего 2016 года.

Освобождение Пальмиры и Алеппо

Весь мир следил за операциями по освобождению жемчужины Ближнего Востока, города Пальмира, и северной столицы Сирии — Алеппо.

Операция в Пальмире длилась с 13 по 27 марта. Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) Башара Асада при поддержке ВКС РФ освободили Пальмиру и близлежащие территории от боевиков «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ — прим. ред.). Начиная с 9 марта ВКС РФ наносили активные авиаудары по позициям террористов не только в Пальмире, но и в Ракке и городе Дейр эз-Зор. К началу операции в Пальмире российской группировке удалось уничтожить более 100 радикалов. После двухнедельной битвы, 27 марта, военные САА полностью освободили город от угрозы. Российские ВКС за сутки совершили порядка 40 вылетов и ударили по 158 объектам боевиков. Уже 28 марта начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что Пальмира освобождена. В этот же день в городе-сокровищнице был поднят государственный флаг Сирии.

Борьба за Алеппо продолжалась практически год. Начиная с 23 января, этап за этапом, сирийские войска при поддержке ВКС РФ, ВВС САР, «Хезболлы», Национальных сил обороны, Ирана, Корпуса Стражей Исламской революции, бригад «Аль-Кудс» и других союзников атаковали боевиков из оппозиционной Свободной сирийской армии (ССА) и запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры». В итоге сирийские правительственные войска замкнули кольцо окружения восточной части Алеппо.

Финальное наступление в Алеппо под кодовым названием «Заря победы» началось 16 ноября после того, как за сутки до этого российский сторожевой фрегат «Адмирал Григорович» осуществил запуск крылатых ракет «Калибр» по позициям террористов ИГ и «Джебхат ан-Нусра».

К полудню 29 ноября большая часть территории восточных кварталов была освобождена от вооруженных радикальных исламистских группировок. В этот же день освободили дорогу «Кастелло», что, наконец, позволило наладить поставки гуманитарной помощи мирному населению, заблокированному в восточных районах города.

Уже к 11 декабря 96 % территории Алеппо перешло под полный контроль САА, а боевики были зажаты на территории в 8,5 квадратных километров.

14 декабря стороны объявили о полном прекращении огня на всей территории города, что стало предвестником начала операции по эвакуации мирного населения, которая стартовала на следующий день. 22 декабря Алеппо был полностью освобожден от террористов и отдельных повстанческих группировок. Об этом 23 декабря глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину. В тот же день российский лидер поздравил президента Сирии Башара Асада с долгожданной победой.

Brexit

23 июня 2016 года в Великобритании прошел Brexit — референдум о выходе страны из состава Евросоюза. 17,5 миллиона британцев заявили, что больше не хотят жить в стране, которая является членом ЕС. Итоги плебисцита вызвали шквал негодования в мире. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон принял решение об отставке, а его пост заняла экс-глава МВД Тереза Мэй. Уже 13 июля она начала формирование нового правительства. Министром иностранных дел стал один из главных сторонников Brexit Борис Джонсон. Отметим, что с момента решения Великобритании о выходе из ЕС прошло полгода, но, похоже, что новое правительство не собирается учитывать народное волеизъявление, поскольку страна по-прежнему находится в составе большой европейской семьи.

Российско-турецкие отношения

Спустя более чем полгода после инцидента с российским бомбардировщиком Су-24 президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил письмо с извинениями за сбитый турецкой стороной российский военный самолет. Частичное восстановление отношений между странами состоялось после телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и Эрдоганом. Первым шагом на пути к сотрудничеству стало возобновление продаж туристических билетов в Турцию.

26 июля 2016 года зампред правительства РФ Аркадий Дворкович сообщил, что турецкая сторона готова возобновить сотрудничество по проекту «Турецкий поток». Уже в сентябре этого года «Газпром» по дипломатическим каналам получил свое первое разрешение в рамках подготовительных процедур по возобновлению работы над российско-турецким проектом. 10 октября в присутствии президентов России и Турции глава Минэнерго РФ Александр Новак и министр энергетики Турции Берат Албайрак подписали межправительственное соглашение по строительству газопровода «Турецкий поток». В пятницу, 2 декабря, соглашение с Россией было ратифицировано турецким парламентом. Вслед за депутатами закон о ратификации был подписан президентом Эрдоганом.

Президентские выборы в США-2016

8 ноября в США прошли 58-е выборы президента, которые стали самым ярким и самым ожидаемым политическим событием 2016 года. За уютное кресло в Белом доме боролись: сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, экс-губернатор Мэриленда Мартин О'Мэлли, экс-губернатор штата Арканзас Майк Хакаби, бывший директор госпиталя Джонса Хопкинса Бен Карсон, сенатор от штата Флорида Марко Рубио, сенатор от штата Техас Тед Круз, губернатор Огайо Джон Кейсик, и даже клан Бушей не остался в стороне — экс-губернатор штата Флорида Джеб Буш захотел повторить президентский подвиг родственников. Но, к счастью, не повторил.

Но самая ожесточенная и увлекательная гонка началась после объявления кандидатов от Республиканской и Демократической партий — по сути, единственными претендентами стали экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон и мультимиллиардер Дональд Трамп. В итоге, Дональд Трамп был избран 45-м президентом США.

Скандал с e-mail Клинтон

В процессе праймериз участники президентских выборов обрушили друг на друга рекордное количество грязи. Но госпожа Клинтон стала звездой предвыборной гонки. Появившиеся в WikiLeaks электронные письма Клинтон многие месяцы будоражили мир. Будучи госсекретарем США, Клинтон нарушила правила и вела служебную переписку через личный сервер, установленный в ее доме в Нью-Йорке. Давайте вспомним, какие скелеты из гардеробной бывшей первой леди вспыли наружу.

Во-первых, в письме 2012 года от главы Google Ideas Джареда Коэна говорится о том, что корпорация была очень заинтересована в том, чтобы спровоцировать представителей властных структур Сирии перейти в стан оппозиции. Коэн с гордостью сообщил, что активную поддержку его подразделению оказала «Аль-Джазира».

Во-вторых, Великобритания и Франция пытались прибрать к рукам нефтяную промышленность Ливии сразу после вторжения в страну. Эту «радостную» новость Клинтон сообщил друг семьи Сидни Блюменталь.

В-третьих, Клинтон пришло письмо, в котором говорилось, что Соединенные Штаты просили издание The Washington Post внести некоторые коррективы в материал о сотрудничестве между США и Турцией — Америка активно помогала туркам бороться с Рабочей партией Курдистана, — и этот факт пытались уничтожить.

ФБР дважды начинало расследование в отношении писем с сервера экс-госсекретаря, но оба раза закончились ответом: «Мы не станем возбуждать уголовное дело».

Олимпиада в Рио-2016

Говорить о позорном судилище, затеянном WADA против российских спортсменов, не хочется. Лучше о приятных вещах — Летних Олимпийских играх-2016, которые прошли с 5 по 21 августа в Рио-де-Жанейро. Пусть российские спортсмены заняли не первое место в общем медальном зачете (сборная России стала четвертой: 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых медалей), но с какой отдачей выступали наши ребята! ФАН напоминает имена героев.

«Евровидение-2016»

Самым ярким музыкальным событием уходящего года стал прошедший в Стокгольме конкурс песни «Евровидение-2016». Победительницей шоу стала украинская певица Джамала, исполнившая песню «1944». Российский поп-исполнитель Сергей Лазарев занял третье место с композицией «You Are the Only One». Отметим, что конкурс можно по праву считать и самым скандальным музыкальным событием года. После подсчета голосов разгорелся скандал международного уровня. Лазарев выиграл зрительское голосование, набрав 361 голос, и ряд экспертов прочил российскому конкурсанту победу. Многие считают, что победа итоги конкурса политизированными, а победу украинской исполнительницы — незаслуженной.

«Оскар-2016»

Самым ярким моментом в киноиндустрии в уходящем году стала церемония вручения премия Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар». Свою первую и долгожданную статуэтку получил актер Леонардо Ди Каприо за лучшую мужскую роль (фильм «Выживший»).