ИГИЛ воспитывает новый тип террористов

Москва, 26 декабря. Боевики запрещенного на территории Российской Федерации «Исламского государства» используют новые методы вербовки. Об этом журналистам рассказал член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

По словам эксперта, проблемой для правоохранительных органов стали так называемые «террористы-инициативники». Речь идет о людях, на которых пропаганда ИГ оказывает серьезное воздействие.

«Они не получают ни оружие, ни взрывчатку, у них нет каких-то инструкций, но начитавшись всего этого, они идут совершать террористические акты», — пояснил Григорьев в интервью изданию «Правда»

Напомним, американская сторона планирует уничтожить группировку «Исламское государство» в Ираке за два года.

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