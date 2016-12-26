Автоинспекторы в Подмосковье спасли дальнобойщика, замерзавшего в заглохшей машине

Москва, 26 декабря. Автоинспекторы в Московской области спасли замерзавшего дальнобойщика, чей грузовик застрял на дороге, сообщает пресс-служба ГУ МВД России. Данный инцидент произошел на автодороге «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов».

Ночью во время патрулирования инспекторы заметили на дороге большегруз и направились к данному автомобилю. Водитель рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что из-за холода солярка замерзла, машина заглохла. Сотрудники Госавтоинспекции решили помочь. Они оградили участок дороги и вызвали эвакуатор, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».