Автоинспекторы в Подмосковье спасли дальнобойщика, замерзавшего в заглохшей машине
Москва, 26 декабря. Автоинспекторы в Московской области спасли замерзавшего дальнобойщика, чей грузовик застрял на дороге, сообщает пресс-служба ГУ МВД России. Данный инцидент произошел на автодороге «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов».
Ночью во время патрулирования инспекторы заметили на дороге большегруз и направились к данному автомобилю. Водитель рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что из-за холода солярка замерзла, машина заглохла. Сотрудники Госавтоинспекции решили помочь. Они оградили участок дороги и вызвали эвакуатор, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Профессионализм в действиях и человеческие качества сотрудников ГИБДД заслуживают уважения, а помощь, оказанная мне в нештатной ситуации, является неоценимой и достойна поступка настоящего офицера», — заявил дальнобойщик.