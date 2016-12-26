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Происшествия
Автоинспекторы в Подмосковье спасли дальнобойщика, замерзавшего в заглохшей машине

Автоинспекторы в Подмосковье спасли дальнобойщика, замерзавшего в заглохшей машине

19:51  26 Декабря 2016
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Автоинспекторы в Подмосковье спасли дальнобойщика, замерзавшего в заглохшей машине

Москва, 26 декабря. Автоинспекторы в Московской области спасли замерзавшего дальнобойщика, чей грузовик застрял на дороге, сообщает пресс-служба ГУ МВД России. Данный инцидент произошел на автодороге «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов».

Ночью во время патрулирования инспекторы заметили на дороге большегруз и направились к данному автомобилю. Водитель рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что из-за холода солярка замерзла, машина заглохла. Сотрудники Госавтоинспекции решили помочь. Они оградили участок дороги и вызвали эвакуатор, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Профессионализм в действиях и человеческие качества сотрудников ГИБДД заслуживают уважения, а помощь, оказанная мне в нештатной ситуации, является неоценимой и достойна поступка настоящего офицера», — заявил дальнобойщик.

Таисия Григорьева
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