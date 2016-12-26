Ученые выяснили, как цвет глаз влияет на способности человека

Кентукки, 26 декабря. Ученые из Луисвиллского университета обнаружили, что от цвета глаз зависит карьера человека.

По мнению исследователей, самыми успешными являются обладатели голубых глаз, так как амбиции голубоглазых людей соответствуют их способностям. Также голубоглазые люди наиболее успешны, потому что обладают большим количеством талантов, пишет «Свободная пресса».

Кроме того, ученые считают, что голубоглазые намного успешнее осваивают тяжелые профессии и показывают лучшее результаты в обучении. Также исследователи назвали успешными обладателей карих глаз, однако кареглазые люди часто бывают недовольны собой, своей работой и положением в обществе.