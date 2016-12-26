Соловьев объяснил, чем глумление над Ту-154 может обернуться для Рынской

Москва, 26 декабря. «Уродливым проявлением сумасшествия» назвал слова журналистки Божены Рынской о крушении Ту-154 пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что это «полное сумасшествие».

С «диагнозом», выставленным Песковым, согласен и российский телеведущий Владимир Соловьев. По его мнению, глумливые высказывания о гибели журналистов НТВ в авиакатастрофе являются «абсолютно клиническим случаем». При этом он призвал дать правовую оценку такого рода поведению, в обратном случае подобным злопыхателям грозит суд Линча.

«Такие вещи необходимо воспринимать как реальную угрозу для всего общества. Социум может взять на себя то, что принадлежит только государству — монополию на насилие», — заявил Соловьев в интервью ИА «Политика сегодня».

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Напомним, ранее на своей странице в Facebook Рынская поглумилась над авиакатастрофой Ту-154 Минобороны РФ. При этом она выразила неподдельную радость от того, что в крушении погибла съемочная группа телеканала НТВ.